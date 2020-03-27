Под Екатеринбургом прошли противовирусные учения с применением новейшего комплекса РЭБ «Поле-21»

На полигоне под Екатеринбургом отрабатываются практические действия специалистов радиоэлектронной борьбы ЦВО. Перед ними была поставлена задача в условиях химического заражения организовать прикрытие района и пункт размещения военно-полевого госпиталя путем постановки радиопомех с применением комплекса РЭБ «Поле-21».

«Аппаратура комплекса РЭБ “Поле-21” позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Автоматизированная система адаптирована к разным климатическим условиям, в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

С 25 по 28 в Вооруженных Силах проходит проверка готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

По сценарию учений, специалисты РЭБ проставили помехи и создали непроницаемый купол, противодействующий силам и средствам наведения и разведки, использующим привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.

Целью проверки является повышение уровня подготовки подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.