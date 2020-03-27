Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Под Екатеринбургом прошли противовирусные учения с применением новейшего комплекса РЭБ «Поле-21»

Тамара Астапенкова
05:00 27.03.2020
Целью проверки является повышение уровня подготовки подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Под Екатеринбургом прошли противовирусные учения с применением новейшего комплекса РЭБ «Поле-21»
© Фото: Минобороны России

На полигоне под Екатеринбургом отрабатываются практические действия специалистов радиоэлектронной борьбы ЦВО. Перед ними была поставлена задача в условиях химического заражения организовать прикрытие района и пункт размещения военно-полевого госпиталя путем постановки радиопомех с применением комплекса РЭБ «Поле-21».

«Аппаратура комплекса РЭБ “Поле-21” позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Автоматизированная система адаптирована к разным климатическим условиям, в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

С 25 по 28 в Вооруженных Силах проходит проверка готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

По сценарию учений, специалисты РЭБ проставили помехи и создали непроницаемый купол, противодействующий силам и средствам наведения и разведки, использующим привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.

Целью проверки является повышение уровня подготовки подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.03.2020, 17:29
Страны G20 заявили о намерении сделать все для преодоления пандемии коронавируса
Дата27.03.2020, 04:00
Сложные метеоусловия и отказ оборудования: кадры учебных полетов на новом Ми-28УБ в ЮВО
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата26.03.2020, 14:26
ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»
Дата25.03.2020, 09:06
Его прозвали «заговоренный»: история легендарного советского летчика-истребителя Гулаева
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:30 В стране и мире
Минтруд разъяснил, как будут оплачиваться каникулы из-за коронавируса
05:00 Армия
Под Екатеринбургом прошли противовирусные учения с применением новейшего комплекса РЭБ «Поле-21»
04:34 В стране и мире
Ученые назвали болезнь, резко повышающую смертность от коронавируса
04:00 Армия
Видео
Сложные метеоусловия и отказ оборудования: кадры учебных полетов на новом Ми-28УБ в ЮВО
03:32 В стране и мире
В МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дом в огне: первые кадры с места взрыва в жилом доме в Магнитогорске
Видео
Падение трубы: в Красноярске подорвали старую теплоэлектростанцию
Ученые назвали болезнь, резко повышающую смертность от коронавируса
В полиции рассказали о новом виде мошенничества на фоне коронавируса
Видео
Водитель в Ярославле сознательно блокировал скорую с плачущим ребенком: видео
В центре Новороссийска найден таинственный бункер: кадры с места
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.