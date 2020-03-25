Около 30 боевых кораблей ТОФ вышли на масштабные учения в Японском и Охотском морях

На масштабные учения в Японском и Охотском морях вышли около 30 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«Корабли ТОФ вышли в море для решения практических задач в рамках плановых тактических учений группировки сил в дальней морской зоне», - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Он уточнил, что в ходе учений будут отрабатываться практические навыки личного состава по предназначению, а также оценивать готовность флота к действиям в составе тактических групп.

В акваториях Японского и Охотского морей запланирована отработка ряда боевых упражнений. В общей сложности в масштабных маневрах примут участие 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолетов.