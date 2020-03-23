Восьмой и девятый Ил-76 ВКС РФ вылетели в Италию

Восьмой и девятый самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ со специалистами Минобороны России и оборудованием для борьбы с коронавирусом вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в Италию.

«Самолеты Ил-76 ВКС осуществляют доставку российских военных специалистов, техники и имущества на авиабазу ВВС Италии “Практик де Маре” ... для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минобороны.

В Италии на военной авиабазе «Практик де Маре» уже приземлились четыре российских борта с группой военных специалистов, которые привезли оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. На земле специалистов встретила высокопоставленная делегация во главе с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.