Опубликованы кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями Су-35С

«Звезда» публикует видео почетного сопровождения самолета министра обороны РФ Сергея Шойгу истребителями Су-35С ВКС РФ в воздушном пространстве Сирии.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как самолеты сопроводили борт главы российского военного ведомства во время его рабочей поездки в Дамаск.

Ранее Минобороны сообщило, что Шойгу прибыл в сирийскую столицу, где встретился с президентом страны Башаром Асадом. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Идлибской зоне деэскалации, стабилизация обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с терроризмом.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.