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Герасимов посетил пункт управления группировки «Южная» в зоне СВО

Начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика.
2025-02-22 13:00:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная» в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

На командном пункте глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика и командующих объединениями. Они сообщили о текущей обстановке и выполнении боевых задач.

По итогам Герасимов высоко оценил успехи соединений и частей Южной группировки, отметил их вклад в достижение поставленных целей. Генерал армии дал указания по дальнейшим действиям войск.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #валерий герасимов #Генеральный штаб ВС РФ #группировка войск «Южная»
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