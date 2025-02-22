Герасимов посетил пункт управления группировки «Южная» в зоне СВО

Начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная» в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

На командном пункте глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика и командующих объединениями. Они сообщили о текущей обстановке и выполнении боевых задач.

По итогам Герасимов высоко оценил успехи соединений и частей Южной группировки, отметил их вклад в достижение поставленных целей. Генерал армии дал указания по дальнейшим действиям войск.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.