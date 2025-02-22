За минувшие сутки киевский режим на Курском направлении лишился более 190 боевиков. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также ВС РФ подбили три танка, шесть БМП, четыре БТР, 15 бронемашин и 17 автомобилей. Поражены три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Кроме того, уничтожены три миномета, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

Напомним, сегодня в МО РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике. Боевиков оттуда выбили подразделения группировки войск «Запад».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.