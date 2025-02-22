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ВСУ потеряли более 190 боевиков за сутки боев на Курском направлении

ВС РФ уничтожили три танка, шесть БМП, четыре БТР, 15 бронемашин и 17 автомобилей.
2025-02-22 16:49:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда

За минувшие сутки киевский режим на Курском направлении лишился более 190 боевиков. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также ВС РФ подбили три танка, шесть БМП, четыре БТР, 15 бронемашин и 17 автомобилей. Поражены три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Кроме того, уничтожены три миномета, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

Напомним, сегодня в МО РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике. Боевиков оттуда выбили подразделения группировки войск «Запад».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Курская область #МО РФ #СВО
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