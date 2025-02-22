МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Поддержка наземных сил: как «Суперкам» помогает ВС РФ наступать

На счету разведывательного дрона - БМП Bradley, различные пикапы, гаубицы, а также - блиндажи противника.
Лана Иден 2025-02-22 11:50:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

При поддержке расчетов БПЛА силы группировки войск «Восток» ведут активные наступательные действия на Южно-Донецком направлении. Сейчас на боевое дежурство готовится заступить «Суперкам».

Это беспилотник типа «летающее крыло», размах которого достигает 3 метров. Благодаря этому даже в условиях работы РЭП противника он может оставаться в полете. 

Едва «Суперкам» оказывается в воздухе, как в его поле зрения попадает танк ВСУ. Расчет тут же передает координаты командованию. Прицельный выстрел - и очередная машина боевиков ликвидирована.

«Танки, БМП Bradley, а также различные иностранные гаубицы. Уже не говорю там о разных пикапах, блиндажах. Много чего так-то находили. И уничтожали, соответственно», - говорит оператор БПЛА с позывным Филин.

Беспилотник эффективно ведет воздушную разведку и в условиях непогоды. Умеренный дождь или снегопад не станут серьезной помехой для вылета на боевое дежурство.

Для обхода РЭБ противника операторы расчетов БПЛА ищут пути облета. А технические характеристики позволяют «Суперкаму» подниматься на рекордную для беспилотников высоту - вне зоны досягаемости ударных дронов ВСУ.

«Камера здесь одна из лучших. В общем, видим очень хорошо с высоты до 5 тысяч метров. Можно разглядеть какие-то большие силуэты. Для артиллерийской корректировки она очень хорошо подходит», - говорит оператор Филин.

Расчеты беспилотников нередко работают вместе с пешей разведкой. С помощью встроенного тепловизора «Суперкам» даже в полной темноте успешно выявляет скопления живой силы противника и фиксирует все передвижения неприятеля. Результат - на кадрах оперативного контроля: своевременно обнаруженная позиция врага - и натовская бронемашина уже не сдвинется с места.

Попадая в плен к нашим разведчикам, боевики представляются поварами, водителями или даже заведующими хозяйственной частью.

«У всех одна история. Потом выясняется, что кто-то из них офицер. Вот офицера недавно взяли», - говорит разведчик с позывным Турист. 

Разведчики группировки войск «Восток» работают в слаженных двойках и тройках.

«Цели выявляем: технику, минометные расчеты, пулеметные дзоты - это в приоритете, чтобы меньший наносили урон нашим подразделениям при наступательных действиях», - рассказал командир взвода с позывным Барс.

Разведчики помогают со снабжением передовых отрядов. При необходимости они доставляют патроны и сухпайки прямо на огневые позиции.

«Когда ты знаешь, что противник будет сейчас давать отпор, и здесь тебе на дроне принесли боеприпас, провизию - конечно, радуются. Это как письмо из дома», - говорит Барс.

Сейчас, после взятия Великой Новоселки, на Южно-Донецком направлении украинские неонацисты активно окапываются в лесополосах и используют водные преграды, стараясь занять наиболее выгодные позиции.

Однако погода сейчас не на стороне ВСУ. Туман и дожди позволяют нашей разведке оставаться незамеченной как можно дольше. А значит - точнее передавать координаты позиций противника для их уничтожения.

#армия #разведка #бпла #беспилотники #дроны #снабжение #Южно-Донецкое направление #Суперкам #группировка войск «Восток» #Великая Новоселка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 