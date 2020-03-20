В России создано более 20 центров электронной картографии для помощи военным
В Минобороны России созданы центры электронной картографии, позволяющие обеспечивать войска более качественными данными о местности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Мы завершили оснащение топогеодезических воинских частей современным оборудованием, позволяющим обеспечивать войска более качественными данными о местности», - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
По его словам, создан 21 центр электронной картографии.
«В них поставлены 894 аппаратно-программных комплекса, которые повысили эффективность топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных сил на 20%», - уточнил Шойгу.
Он отметил, что эффективность применения созданных центров подтверждена в ходе действий группировки войск в Сирии и учений различного уровня.