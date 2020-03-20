Шойгу: Россия будет реагировать на действия США в АТР

Российское военное ведомство будет адекватно реагировать на планы Соединенных Штатов и их союзников доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В Восточном военном округе принимаются меры по адекватному реагированию на нарастающие угрозы», - сказал глава Минобороны на заседании коллегии военного ведомства 20 марта.

Ранее Шойгу сообщил, что США и их союзники планируют провести крупные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях, а также стремятся доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам министра, в прошлом году Восточный военный округ получил более 1300 единиц вооружения и военной техники, свыше 1350 единиц поступит до конца этого года, в том числе 502 новых образца.

«Проведено более тысячи учений, половина из них ночью. Впервые в округе на территории Еврейской автономной и Амурской областей организовано комплексное мобилизационное учение, в котором было задействовано свыше 9500 человек», - сказал министр.

Шойгу рассказал, что в текущем году планируется провести порядка 2000 различных мероприятий боевой подготовки, включая девять международных.

Он отметил, что в прошлом году проведено 69 организационных мероприятий, сформированы управление смешанной авиационной дивизии и зенитная ракетная бригада. На этот год намечены 42 организационных мероприятия, добавил министр. В частности, запланировано создание в Приморье мотострелкового и танкового полков.