Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

В САР продолжается работа по созданию условий для безопасного патрулирования трассы М4

Ирина Егорова
22:27 19.03.2020
Специалисты Минобороны РФ за прошедшие сутки оказали медицинскую помощь 311 сирийским гражданам.
В САР продолжается работа по созданию условий для безопасного патрулирования трассы М4
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки специалисты Минобороны РФ оказали медицинскую помощь 311 сирийским гражданам. Об этом сообщил руководитель российского ЦПВС в САР контр-адмирала Олег Журавлев.

По его словам, пилоты армейской авиации осуществили воздушный патруль по маршрутам: аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Мишрака-Бир-Кантари - Бир-Хамилд-Эль-Али- аэродром Квайрес - аэродром Метрас. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо и Хасеке.

В целях реализации договоренностей президентов России и Турции, достигнутых 5 марта, турецкой стороной предпринимаются необходимые меры по созданию безопасных условий для совместного патрулирования трассы М4.

«19 марта в ходе инженерной разведки трассы М4 в районе населенного пункта Мханбель турецкие военнослужащие подверглись нападению со стороны боевиков одной из неподконтрольных Турции террористических группировок. В ходе боестолкновения двое турецких военнослужащих погибли», — говорится в сообщении центра.

Напомним, что с полуночи 6 марта 2020 года, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано 4 обстрела со стороны позиций террористических организаций «Джебхат-ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»*.

Также свою работу продолжает специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной. В ЦПВС в очередной раз призвали незаконные вооруженные формирования отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.  

«Джебхат-ан-Нусра»*, «Исламская партия Туркестана»* - запрещенные в РФ террористические организации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата19.03.2020, 22:27
В САР продолжается работа по созданию условий для безопасного патрулирования трассы М4
Дата19.03.2020, 16:20
Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020 при пустых трибунах
Дата18.03.2020, 22:50
Госдума примет закон об уголовной ответственности за разрушение памятников
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
22:27 Армия
В САР продолжается работа по созданию условий для безопасного патрулирования трассы М4
10:51 В стране и мире
Видео
Сирийцы возвращаются в элитный район Алеппо
01:31 В стране и мире
Обнаружено место гибели летчика Филипова, сбитого террористами в Сирии
22:05 В стране и мире
Гуманитарные акции и патрулирования: как в Сирии идет восстановление мирной жизни
07:44 В стране и мире
Видео
В Сирии возобновила работу важнейшая электроподстанция
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:47 В стране и мире
СК РФ наградил корреспондента ВГТРК Поддубного медалью «Доблесть и отвага»
23:41 В стране и мире
Ученые выявили зависимость между погодой и смертностью от коронавируса
23:00 В стране и мире
Видео
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
22:27 Армия
В САР продолжается работа по созданию условий для безопасного патрулирования трассы М4
22:10 В стране и мире
Видео
Инвалиды и маленькие дети: кто еще ожидает вылета из Черногории
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.