В САР продолжается работа по созданию условий для безопасного патрулирования трассы М4

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки специалисты Минобороны РФ оказали медицинскую помощь 311 сирийским гражданам. Об этом сообщил руководитель российского ЦПВС в САР контр-адмирала Олег Журавлев.

По его словам, пилоты армейской авиации осуществили воздушный патруль по маршрутам: аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Мишрака-Бир-Кантари - Бир-Хамилд-Эль-Али- аэродром Квайрес - аэродром Метрас. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо и Хасеке.

В целях реализации договоренностей президентов России и Турции, достигнутых 5 марта, турецкой стороной предпринимаются необходимые меры по созданию безопасных условий для совместного патрулирования трассы М4.

«19 марта в ходе инженерной разведки трассы М4 в районе населенного пункта Мханбель турецкие военнослужащие подверглись нападению со стороны боевиков одной из неподконтрольных Турции террористических группировок. В ходе боестолкновения двое турецких военнослужащих погибли», — говорится в сообщении центра.

Напомним, что с полуночи 6 марта 2020 года, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано 4 обстрела со стороны позиций террористических организаций «Джебхат-ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»*.

Также свою работу продолжает специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной. В ЦПВС в очередной раз призвали незаконные вооруженные формирования отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

«Джебхат-ан-Нусра»*, «Исламская партия Туркестана»* - запрещенные в РФ террористические организации.