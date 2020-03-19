Инструкторы спецназа совершили марш-бросок по льду Байкала

Завершилась пятидневная экспедиция Российского университета спецназа на озере Байкал. Инструкторская группа в составе девяти человек принимала участие в марш-броске, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

За пять дней участники проехали на снегоходах по всему периметру Байкала, преодолев около полутора тысяч километров. Руководил группой помощник главы Чечни Даниил Мартынов.

Цель похода - подготовка к крупным учениям, которые пройдут на Байкале в конце года. Во время перехода участники опробовали новые снегоходы и арктические багги.

Группа продвигалась вдоль западного берега озера, преодолевая ежедневно не менее 200 километров пути. Погода стояла неблагоприятная, дул ветер, приходилось преодолевать снежные заносы. В предпоследний день экспедиции инструкторская группа дошла до северной части озера и повернула обратно в сторону острова Ольхон.

Перед командой стояла задача пройти по восточной стороне озера и сделать это с большей скоростью и меньшими перерывами на отдых. За день было пройдено более 350 километров нелегкого пути, часть которого пролегала через Баргузинский залив. Все участники экспедиции благополучно добрались до острова Ольхон, где был устроен привал. На следующее утро группа выдвинулась в сторону южного берега, откуда стартовала экспедиция. Маршрут был пройден в полном соответствии с графиком.

В завершение экспедиции по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова на льду озера Байкал были развернуты флаги Российской Федерации и Чеченской Республики.