Призывники в российскую армию получат право на ипотечные каникулы

Молодые люди, которые призываются в российскую армию, получат право на ипотечные каникулы на весь срок службы. О подготовке соответствующего законопроекта сообщил председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«По физическим лицам уже подготовлен законопроект, который касается тех лиц, которые уходят на службу в армию, призываются. Некоторые молодые люди взяли кредиты, и они не могут обслуживать свой кредит. Для них будут ипотечные каникулы действовать на весь срок службы», - сказал Аксаков.

Он также подчеркнул, что в данный момент законодатели изучают ситуацию с теми военными, военнослужащими, которые выполняют задачи государственной важности.