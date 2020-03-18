Минобороны начало профилактику COVID-19 среди военнослужащих
Министерством обороны Российской Федерации реализуется комплекс профилактических мер в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.
Во всех медицинских учреждениях Минобороны России подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск.
Ежедневно во всех воинских частях и соединениях организовано измерение температуры у военнослужащих и гражданского персонала с применением приборов телеметрии, а также их опрос для раннего выявления инфекционных заболеваний.
Осуществляется комплексное информирование военнослужащих и членов их семей о мерах профилактики острых респираторных инфекций и важности соблюдения правил личной гигиены.