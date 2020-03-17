Путин призвал Главную военную прокуратуру контролировать строительство оборонных объектов

«Застрять в другой стране - это не то, о чем мечтали»: российский турист рассказал о ситуации во Франции

«Главной военной прокуратуре необходимо жестко работать по выявлению преступлений при строительстве, реконструкции и капитальном строительстве оборонных и других специальных объектов», - сказал глава государства, выступая 17 марта на коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

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