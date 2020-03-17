Путин призвал Главную военную прокуратуру контролировать строительство оборонных объектов
Необходимо жестко работать по выявлению преступлений при строительстве и реконструкции оборонных и других специальных объектов, сказал глава государства.
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Возведение объектов оборонного значения должно находиться под особым контролем Главной военной прокуратуры, уверен российский президент Владимир Путин.
«Главной военной прокуратуре необходимо жестко работать по выявлению преступлений при строительстве, реконструкции и капитальном строительстве оборонных и других специальных объектов», - сказал глава государства, выступая 17 марта на коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Сегодня Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за прошлый год.