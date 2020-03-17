Грохот танков и канонада выстрелов: кадры учений мотострелков ЮВО
В занятиях участвуют более 400 военнослужащих, задействованы около 60 единиц вооружения и техники, а также вертолеты Ми-8 и беспилотная авиация.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Мотострелки соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, завершили активную фазу двусторонних ротных тактических учений на полигоне Тарское. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Мотострелки выполнили стрельбы из вооружения БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста», минометов «Сани», танков Т-90А и стрелкового оружия. При поддержке армейской авиации военнослужащие вели оборону в горно-лесистой местности и удерживали выгодный рубеж.
Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, использовали нестандартные решения в управлении штатными и приданными подразделениями в ходе розыгрыша тактических эпизодов.