Снайперский огонь: военнослужащие ЮВО освоили скоростную стрельбу из винтовок
В учениях задействовали более 100 снайперов 58-й армии.
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Военнослужащие 4-й гвардейской российской базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, расположенной в Южной Осетии, освоили скоростную стрельбу из снайперских винтовок.
В ходе учений снайперы отработали скрытные переходы на незнакомой местности. Военнослужащие выполнили несколько заданий. Вначале бойцам необходимо было обойти сторожевые заставы. На огневой позиции каждый снайпер должен был поразить пять мишеней с расстояния в 100 метров.
Отстрелявшись, военнослужащие растворились в лесу. Во время занятий стрелки работали парами и в одиночку.