Снайперский огонь: военнослужащие ЮВО освоили скоростную стрельбу из винтовок

Военнослужащие 4-й гвардейской российской базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, расположенной в Южной Осетии, освоили скоростную стрельбу из снайперских винтовок.

В ходе учений снайперы отработали скрытные переходы на незнакомой местности. Военнослужащие выполнили несколько заданий. Вначале бойцам необходимо было обойти сторожевые заставы. На огневой позиции каждый снайпер должен был поразить пять мишеней с расстояния в 100 метров.

Отстрелявшись, военнослужащие растворились в лесу. Во время занятий стрелки работали парами и в одиночку.