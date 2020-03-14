Артиллерийский удар: кадры учений минометчиков ЮВО в горах Абхазии

Минометчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках двусторонних ротно-тактических учений выполнили упражнения боевых стрельб на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Военнослужащие ЮВО поразили удаленные командные пункты, бронетехнику и скопления пехоты условного неприятеля, произведя залпы из 120-мм минометов и штатного артиллерийского вооружения.

Часть стрельб прошла ночью в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.

Минометчики освоили новые методы и способы выполнения огневых задач при поддержке мотострелков и танкистов во взаимодействии с силами и средствами авиации и войск ПВО.

Всего в полевом выходе артиллерийских подразделений соединения Южного военного округа участвовали более тысячи военнослужащих. В маневрах было задействовано свыше 300 единиц артиллерийских орудий и военной техники.