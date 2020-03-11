Среди скал и в вечной мерзлоте: чем выделяются армейские вездеходы нового образца

Тысячи километров по скалам и льдам, через трясины и болота выдерживают новые модели армейских снего-болотоходов. Испытания на прочность проходят на полигоне в Нижегородской области. Первые образцы техники уже завоевали признание у военных, как надежные и неприхотливые вездеходы.

У российских разработок есть иностранные конкуренты – из Швеции и Сингапура, однако отечественные машины в два раза дешевле, а запас прочности у иностранной техники, как правило, ниже. Новинки отличает современный дизайн и простота управления.

Разработчики тем временем решают новые инженерные задачи: главный конструктор Заволжского завода гусеничных тягачей Иван Зонов с командой задался целью – создать и испытать в тяжелейших условиях двухзвенный вездеход ГАЗ-3334. Машину отличает специальное соединение, способное успешно выполнять сразу несколько задач.

«Передача крутящего момента силового агрегата на второе звено - это поворот, это вертикальное складывание. Наше поворотно-сцепное устройство позволяет машине длиной десять метров, обеспечивать радиус поворота также десять метров», - рассказывает он.

Огромная машина может развернуться на месте. Кроме надежного соединения, разработчики смогли заменить рычаги на привычный для любого водителя руль с автоматической коробкой передач. Неуправляемое скольжение из-за забивания треков мокрым снегом и льдом исключили изменением формы трака и способом его крепления. Кроме этого, в регионах с вечной мерзлотой гусеницы не должны разрушать плодородный слой почвы.

«Мы работаем еще над рядом новинок – в том числе машинами, которые будут сделаны в бронированном исполнении. Наши границы на севере надо надежно защищать, потому что желающих появилось очень много. Наиболее перспективным и оптимальным вариантом является использование двухзвенных транспортеров-тягачей», - говорит руководитель направления по работе со СМИ ООО «Военно-промышленная компания» Сергей Суворов.

Дебютные госзаказы нельзя назвать крупными - чуть более сотни машин уже поступили в войска. Это вездеходы материально-технического обеспечения и медицинского назначения. Но даже первые машины показали свои преимущества перед разработками прошлых лет.