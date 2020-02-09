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Военные РФ раздали две тонны гуманитарной помощи в Сирии

Валентина Пескова
21:32 09.02.2020
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа по невоенному разрешению конфликта и оказанию всесторонней помощи мирным гражданам страны.
Военные РФ раздали две тонны гуманитарной помощи в Сирии
© Фото: Минобороны РФ

Российские военные продолжают восстанавливать мирную жизнь в Сирийской Арабской Республике. За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Джендерия провинции Латакия и Джафра провинции Дейр-эз-Зор. В ходе них нуждающиеся мирные жители страны получили 550 продовольственных наборов, общий вес которых составил две тонны.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия - Телль-эш-Шур-Гарби - элеватор Алия - Телль-эш-Шур-Гарби - аэродром Камишлия.

Однако, несмотря на борьбу с террористическими группировками, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 20 обстрелов. Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Санджека, Сафсафа, Чекурджак, Хамрат, Нахшебба, Ардаш-Даг, Калаз-Тахтани, Махрука, Сараф провинции Латакия; Телль-Кратин, Шейх-Ахмед, Зайтуна, Афес, Бджарес, Саан провинции Идлиб; Кара-Джурн, Дар-Хардата провинции Хама.

Российский Центр по примирению в очередной раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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