Марш-бросок до Москвы: ульяновские десантники дошли до Нижнего Новгорода

Группа ульяновских десантников прошла половину маршрута в рамках комбинированного марш-броска до Москвы.

Восьмого февраля в Нижнем Новгороде военнослужащие приняли участие в праздничном мероприятии в городском Парке Победы, где провели показательные выступления. На территории парка установлен бюст генералу ВДВ Василию Маргелову, который внес большой вклад в развитие этих войск.

Следующим городом на пути следования десантников будет Ковров.

«Я горд участвовать в таком мероприятии, так как отбирают только лучших», - заявил старший разведчик сапер Андрей Терентьев.

По его словам, все этапы- как на лыжах, так и бегом - тяжелые. Но бойцы стараются придерживаться средней скорости 10 километров в час.

Напомним, что в преддверии празднования 75-летия Победы, а также в честь 90-летия со дня создания Воздушно-десантных войск, 30 военнослужащих из 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады совершают протяженный марш-бросок от полигона Поливно под городом Ульяновском до Парка Победы на Поклонной горе в Москве.