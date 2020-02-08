Картографический щит: в России отмечается День военного топографа

Вооруженные Силы РФ 8 февраля отмечают День военного топографа. В 1812 году в этот день свет увидел указ императора Александра I, предписывающий создание специального положения о военном топографическом деле. Уже тогда военное командование понимало, что сражение - это не только техника и вооружение, но и подготовленная до мелочей тактика боя с учетом особенностей местности.

Направления рек, крутость склонов их берегов и другие показатели анализируют военные на этапе планирования сражения. На основе этих данных делается вывод, какие вооружения и военная техника могут быть наиболее эффективно применены на определенном участке фронта в ходе наступательных или оборонительных действий.

Сейчас этот процесс не занимает много времени, так как осуществляется по-современному. Военные в режиме онлайн получают координаты и сразу же наносят их на карты. А для визуализации карты используют 3D-очки, за счет чего получается объемное изображение и макет местности.

«На помощь им приходят спутники, самые современные лазерные и кварцевые приборы и другие технические новшества. Однако никакая техника не способна заменить накопленный десятилетиями опыт и знания специалиста», - сказано в поздравлении Министерства обороны РФ.

Точные топогеодезические данные играют ключевую роль в том, кто одержит победу.