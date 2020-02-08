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Сердюков поприветствовал участников марш-броска ВДВ в честь 75-летия Победы в станице Тацинской

Валентина Пескова
15:52 08.02.2020
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков открыл торжественные мероприятия в Ростовской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения прибыла в станицу Тацинская Ростовской области, где провела комплекс военно-патриотических мероприятий рамках комбинированного марш-броска в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия со Дня образования Воздушно-десантных войск.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков встретил команду соединения на Площади Борцов Революции.

Генерал-полковник, жизнь которого тесно связана с этим донским краем, рассказал, что беспрецедентный марш-бросок ВДВ стартовал 1 февраля из восьми городов России.

«Десантники наших соединений пройдут в общей сложности около восьми тысяч километров, проведут мероприятия в городах-героях, городах воинской славы. Завершение комбинированного марш-броска пройдет в символическом месте столицы нашей родины, комплексе Победы в Великой Отечественной войне, у вечного огня на Поклонной горе», - отметил Сердюков.

Командующий войсками ВДВ отметил, что седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горная) выпала честь представлять ВДВ в Тацинском районе Ростовской области, где происходили события ВОВ, вошедшие яркой летописью в историю края и всей страны. Сердюков напомнил, что именно в Тацинской в декабре 1942 года совершили свой героический подвиг бойцы 24-го танкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта Василия Михайловича Баданова.

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