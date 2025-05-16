Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом сообщает МО РФ.

Отмечено, что в ходе визита глава российского оборонного ведомства проведет переговоры с военно-политическим руководством этой страны.

Минобороны России добавило, что Белоусова у самолета лично встретил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с начальником Главного штаба Вооруженных сил Нигерии. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.