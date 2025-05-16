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Белоусов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом

Андрей Белоусов проведет переговоры с военно-политическим руководством Белоруссии.
2025-05-16 10:48:28
© Фото: Минобороны Белоруссии

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом сообщает МО РФ. 

Отмечено, что в ходе визита глава российского оборонного ведомства проведет переговоры с военно-политическим руководством этой страны. 

Минобороны России добавило, что Белоусова у самолета лично встретил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с начальником Главного штаба Вооруженных сил Нигерии. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #белоруссия #рабочий визит #Андрей Белоусов #виктор хренин
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