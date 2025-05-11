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Белоусов встретился с командующим национальной армией Ливии Хафтаром

Стороны согласовали развитие двустороннего сотрудничества в сфере обороны.
2025-05-11 10:51:36
© Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, а также в целом ситуация в Ливии. Стороны подтвердили обоюдный настрой развивать взаимодействие по линии военных ведомств двух стран», - говорится в заявлении российского Минобороны.

Ранее Белоусов встретился с начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии генерал-майором Кристофером Гвабином Мусой. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Ливия #Андрей Белоусов
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