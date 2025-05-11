Белоусов встретился с командующим национальной армией Ливии Хафтаром

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, а также в целом ситуация в Ливии. Стороны подтвердили обоюдный настрой развивать взаимодействие по линии военных ведомств двух стран», - говорится в заявлении российского Минобороны.

Ранее Белоусов встретился с начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии генерал-майором Кристофером Гвабином Мусой. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.