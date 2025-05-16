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Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили украинские пункты управления БПЛА

Артиллеристы также поразили пункты временной дислокации личного состава ВСУ и вражеские огневые точки.
2025-05-16 05:46:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении специальной операции расчеты САУ «Мста-С» группировки войск «Восток» поразили позиции украинских боевиков в районе населенных пунктов Комар и Отрадное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наши военнослужащие уничтожили украинские пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ, а также вражеские огневые точки.

Напомним, в Херсонской области расчет орудия Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил группу диверсантов в пункте временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра после плановой разведки местности.

Первым выстрелом наши бойцы поразили пункт дислокации противника, а вторым - диверсионную группу боевиков. Благодаря слаженной работе военнослужащие поразили все зафиксированные цели.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#армия #бпла #ВСУ #восток #Мста-С #пункт управления
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