Операторы дронов сбили в воздухе три «Бабы-яги» в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксировано уничтожение беспилотников ВСУ типа «Баба-яга» с помощью тарана в воздухе. Боевые действия вели расчеты FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в Харьковской области.

По информации оборонного ведомства, дежурные расчеты боевых беспилотников продолжают круглосуточное патрулирование в зоне СВО, выявляя разведывательные и ударные дроны противника, оснащенные системами сброса мин и боеприпасов.

Операторы FPV-дронов сбили три ударных беспилотника типа «Баба-яга» боевиков ВСУ. Контроль и подавление беспилотной авиации ВСУ ведется во взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы, наземными постами наблюдения и штурмовыми группами на передовых позициях.

Ранее «Звезда» показала, как бойцы ВС РФ устроили засаду на украинскую «Бабу-ягу» в зоне спецоперации. Боец трассирующими пулями поджег траву, что помогло привлечь внимание оператора вражеского гексакоптера. Это стало приманкой для врага.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.