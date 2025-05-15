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Операторы дронов сбили в воздухе три «Бабы-яги» в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск «Запад» продолжают выслеживать и уничтожать различные БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
2025-05-15 15:42:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксировано уничтожение беспилотников ВСУ типа «Баба-яга» с помощью тарана в воздухе. Боевые действия вели расчеты FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в Харьковской области.

По информации оборонного ведомства, дежурные расчеты боевых беспилотников продолжают круглосуточное патрулирование в зоне СВО, выявляя разведывательные и ударные дроны противника, оснащенные системами сброса мин и боеприпасов.

Операторы FPV-дронов сбили три ударных беспилотника типа «Баба-яга» боевиков ВСУ. Контроль и подавление беспилотной авиации ВСУ ведется во взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы, наземными постами наблюдения и штурмовыми группами на передовых позициях.

Ранее «Звезда» показала, как бойцы ВС РФ устроили засаду на украинскую «Бабу-ягу» в зоне спецоперации. Боец трассирующими пулями поджег траву, что помогло привлечь внимание оператора вражеского гексакоптера. Это стало приманкой для врага.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #дроны #МО РФ #Баба-яга
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