Российские войска освободили от украинских боевиков населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны РФ.

Националистов выбили подразделения группировки войск «Центр». Добиться этого удалось в результате решительных действий наших военнослужащих.

«Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики», - говорится в сегодняшней сводке российского оборонного ведомства о проведении специальной военной операции.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 440 человек. Помимо живой силы, противник лишился трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей и двух артиллерийских орудий.

Напомним, на днях в МО РФ сообщили еще об одном освобожденном населенном пункте. Боевиков выгнали из Троицкого в ДНР.

Населенный пункт под свой контроль взяли подразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.