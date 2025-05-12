Российские войска освободили от украинских боевиков населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны РФ.
Националистов выбили подразделения группировки войск «Центр». Добиться этого удалось в результате решительных действий наших военнослужащих.
«Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики», - говорится в сегодняшней сводке российского оборонного ведомства о проведении специальной военной операции.
Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 440 человек. Помимо живой силы, противник лишился трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей и двух артиллерийских орудий.
Напомним, на днях в МО РФ сообщили еще об одном освобожденном населенном пункте. Боевиков выгнали из Троицкого в ДНР.
Населенный пункт под свой контроль взяли подразделения группировки войск «Центр».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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