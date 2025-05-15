Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Торское

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с освобождением Торского на территории ДНР. Об этом сообщает МО РФ.

«Проявляя стойкость и упорство, мастерство и выучку, военнослужащие соединения продолжают беречь славные традиции героев и бойцов прошлых лет и достигать высоких результатов при выполнении боевых задач», - сказано в тексте поздравительной телеграммы.

Белоусов уточнил, что на данный момент на Краснолиманском направлении взламывают обороны противника и продвигаются к новым рубежам 19-й танковый, а также 31-й, 36-й и 37-й мотострелковые полки.

Андрей Белоусов напомнил, что за проявленное мужество и отвагу в боях с врагом за время проведения спецоперации более 9 900 военнослужащих дивизии получили государственные и ведомственные награды. Также министр поблагодарил мотострелков 67-й дивизии за верность Отечеству и присяге. Он выразил уверенность, что они и впредь продолжат с честью выполнять воинский долг.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.