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Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Торское

Андрей Белоусов отметил стойкость и упорство бойцов 67-й мотострелковой дивизии.
2025-05-15 12:38:48
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с освобождением Торского на территории ДНР. Об этом сообщает МО РФ. 

«Проявляя стойкость и упорство, мастерство и выучку, военнослужащие соединения продолжают беречь славные традиции героев и бойцов прошлых лет и достигать высоких результатов при выполнении боевых задач», - сказано в тексте поздравительной телеграммы. 

Белоусов уточнил, что на данный момент на Краснолиманском направлении взламывают обороны противника и продвигаются к новым рубежам 19-й танковый, а также 31-й, 36-й и 37-й мотострелковые полки. 

Андрей Белоусов напомнил, что за проявленное мужество и отвагу в боях с врагом за время проведения спецоперации более 9 900 военнослужащих дивизии получили государственные и ведомственные награды. Также министр поблагодарил мотострелков 67-й дивизии за верность Отечеству и присяге. Он выразил уверенность, что они и впредь продолжат с честью выполнять воинский долг. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #поздравление #Андрей Белоусов #торское #67-я дивизия
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