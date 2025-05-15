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Путин присудил премию маршала Жукова создателям снарядов ТОС-1А и ТОС-2.

Также в числе лауреатов - военные медики, которые получили премию за разработку и внедрение современной концепции оказания помощи раненым.
Тимур Шерзад 2025-05-15 17:17:23
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Президент России Владимир Путин присудил премию имени маршала Георгия Жукова. 

Лауреатами премии в области создания вооружений и военной техники в 2025 году стали Михаил Васькин, Сергей Захаров, Павел Лахов, Игорь Хлебников, Тимур Гиматдинов, Сергей Хрипков. Премия присуждена им за создание термобарических снарядов повышенной дальности и могущества для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2. 

В области военной науки премию получили военные медики Дмитрий Тришкин, Евгений Крюков, Владимир Хоминц, Денис Давыдов, Леонид Брижань. Она была выдана за разработку и внедрение современной концепции оказания помощи раненым с повреждениями опорно-двигательного аппарата. 

Владимир Зарудницкий, Александр Гирин, Елена Скворцова получили премию за научную работу «Зарождение и развитие украинского национализма».

Премию Жукова в области литературы и искусства получил Константин Буслов - за фильм «1941. Крылья над Берлином. Он посвящен подвигу советских летчиков». 

Также премию получил Павел Золотарев - за серию военно-патриотических документальных изданий: «В бессмертие шагнувшие», «Воздушный таран», «Танковые асы», «Огненный таран», «Связисты. Победы нет без связи». 

#армия #боеприпасы #тос-1а #тос-2 #премия жукова #Реактивные огнеметы
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