Путин присудил премию маршала Жукова создателям снарядов ТОС-1А и ТОС-2.

Президент России Владимир Путин присудил премию имени маршала Георгия Жукова.

Лауреатами премии в области создания вооружений и военной техники в 2025 году стали Михаил Васькин, Сергей Захаров, Павел Лахов, Игорь Хлебников, Тимур Гиматдинов, Сергей Хрипков. Премия присуждена им за создание термобарических снарядов повышенной дальности и могущества для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2.

В области военной науки премию получили военные медики Дмитрий Тришкин, Евгений Крюков, Владимир Хоминц, Денис Давыдов, Леонид Брижань. Она была выдана за разработку и внедрение современной концепции оказания помощи раненым с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Владимир Зарудницкий, Александр Гирин, Елена Скворцова получили премию за научную работу «Зарождение и развитие украинского национализма».

Премию Жукова в области литературы и искусства получил Константин Буслов - за фильм «1941. Крылья над Берлином. Он посвящен подвигу советских летчиков».

Также премию получил Павел Золотарев - за серию военно-патриотических документальных изданий: «В бессмертие шагнувшие», «Воздушный таран», «Танковые асы», «Огненный таран», «Связисты. Победы нет без связи».