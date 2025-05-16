Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Вольное Поле на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Помимо этого, военнослужащие группировки за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике 10 украинских бригад.

Также отмечено, что неприятель в зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки потерял более 1 130 военнослужащих. Также враг лишился 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиля, 22 артиллерийских орудий и пяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры освобождения Михайловки в ДНР. В МО РФ подчеркнули, что штурмовики успешно освободили населенный пункт, в основном стрелковым оружием.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.