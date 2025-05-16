Минобороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Вольное Поле, освобожденный нашими войсками. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Уточняется, что населенный пункт, который удалось освободить нашим бойцам, находится на Южно-Донецком направлении спецоперации на территории ДНР.

Вольное Поле освободили штурмовые подразделения из состава 5-й гвардейской общевойсковой армии. Военнослужащие использовали ударные беспилотники и артиллерию - благодаря этим средствам удалось уничтожить огневые точки, командно-наблюдательные пункты, неприятельские позиции и оборонительные сооружения.

Затем бойцы зачистили от остатков гарнизона ВСУ дома и укрепления населенного пункта, чем и освободили его.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.