На Южно-Донецком направлении наши бойцы атаковали позиции врага широким фронтом от Богатыря до Отрадного. Огневую поддержку наземным силам обеспечивает реактивная артиллерия. Расчеты РСЗО «Град» бьют по опорным пунктам и скоплениям пехоты и техники, а также ведут контрбатарейную борьбу.

Ровно сорок огненных всполохов, между вспышками - не больше секунды: полный пакет реактивных снарядов системы «Град» 5-ой гвардейской танковой бригады 36-й армии группировки «Восток» обрушивается на позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«Град» развивает скорость до 90 км в час, что позволяет быстро сменить огневую позицию после залпа. Для бойцов расчета группировки «Восток» это не просто машина, а полноценный боевой товарищ. На ней они работают не первый год - уходили от ударных дронов, от сбросов гексакоптеров, выдерживали минометные обстрелы и одерживали верх над противником в контрбатарейной борьбе.

После серии выстрелов машина едет в полевой пункт боепитания для дозарядки. После восполнения пакета, расчету поступают координаты новой цели. У наводчика есть всего две, максимум три минуты, чтобы навестись на цель. Чем выше поднята установка - тем дальше расстояние выстрела.

На Южно-Донецком направлении воины-дальневосточники находятся на заключительных этапах взламывания обороны ВСУ на подступах к Богатырю и Отрадному. Окопавшихся боевиков выбивают дронами и артиллерией.