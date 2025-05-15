МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Грады» поддержали огнем наступление штурмовиков под Богатырем в ДНР

На Южно-Донецком направлении до границы ДНР остается всего несколько километров.
Лана Иден 2025-05-15 19:20:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Южно-Донецком направлении наши бойцы атаковали позиции врага широким фронтом от Богатыря до Отрадного. Огневую поддержку наземным силам обеспечивает реактивная артиллерия. Расчеты РСЗО «Град» бьют по опорным пунктам и скоплениям пехоты и техники, а также ведут контрбатарейную борьбу.

Ровно сорок огненных всполохов, между вспышками - не больше секунды: полный пакет реактивных снарядов системы «Град» 5-ой гвардейской танковой бригады 36-й армии группировки «Восток» обрушивается на позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«Град» развивает скорость до 90 км в час, что позволяет быстро сменить огневую позицию после залпа. Для бойцов расчета группировки «Восток» это не просто машина, а полноценный боевой товарищ. На ней они работают не первый год - уходили от ударных дронов, от сбросов гексакоптеров, выдерживали минометные обстрелы и одерживали верх над противником в контрбатарейной борьбе.

После серии выстрелов машина едет в полевой пункт боепитания для дозарядки. После восполнения пакета, расчету поступают координаты новой цели. У наводчика есть всего две, максимум три минуты, чтобы навестись на цель. Чем выше поднята установка - тем дальше расстояние выстрела.

На Южно-Донецком направлении воины-дальневосточники находятся на заключительных этапах взламывания обороны ВСУ на подступах к Богатырю и Отрадному. Окопавшихся боевиков выбивают дронами и артиллерией.

#армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #РСЗО Град #богатырь #Южно-Донецкое направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 