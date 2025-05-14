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Макрон: Франция не готова больше поставлять оружие Украине

Со слов французского лидера, страна уже и так отдала гаубицы Caesar Украине, хотя они были обещаны другим партнерам.
Дарья Ситникова 2025-05-14 00:10:58
© Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Франция больше не может дать оружия Украине, потому что им придется лишить их из своей армии. Страна уже нарастила производство втрое и отдала все, что могла. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

«Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем ощипать свою собственную армию. Мы дали все, что могли дать, в три раза нарастили производство»,- сообщил французский лидер.

Он также уточнил, что гаубицы Caesar, которые поставляют во Францию, показали высокую эффективность на боевых действиях, и даже их страна отдала Киеву. Несмотря на то, что они были обещаны другим партнерам, например, Дании.

В интервью телеканала Макрон также заявил, что Париж готов к обсуждению о размещении в других страна французских самолетов с ядерным оружием. Тем самым страна собирается «поделиться своим ядерным зонтиком».

#армия #Франция #оружие #Украина #эммануэль макрон #Поставка
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