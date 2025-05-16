Белоусов провел переговоры с Хрениным в Минске

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главой Минобороны Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным в Минске. В ходе встречи стороны подтвердили единый подход к оценке угроз для Союзного государства и согласовали совместные меры по обеспечению военной безопасности.

Как заявил Белоусов, Россия и Белоруссия продолжают углублять военное и военно-техническое сотрудничество, включая совместное применение вооруженных сил. Он отметил, что особое внимание стороны уделяют повышению боевых возможностей региональной группировки войск и совместной подготовке.

Значимым событием станет белорусско-российские стратегические учения «Запад-2025». По словам министра, они носят оборонительный характер и предусматривает отработку сценариев отражения агрессии с использованием объединенной группировки Союзного государства и сил коалиции дружественных стран.