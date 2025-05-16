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Белоусов провел переговоры с Хрениным в Минске

Андрей Белоусов в ходе переговоров заявил, что учения «Запад-2025» будут носить оборонительный характер.
2025-05-16 16:05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главой Минобороны Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным в Минске. В ходе встречи стороны подтвердили единый подход к оценке угроз для Союзного государства и согласовали совместные меры по обеспечению военной безопасности.

Как заявил Белоусов, Россия и Белоруссия продолжают углублять военное и военно-техническое сотрудничество, включая совместное применение вооруженных сил. Он отметил, что особое внимание стороны уделяют повышению боевых возможностей региональной группировки войск и совместной подготовке.

Значимым событием станет белорусско-российские стратегические учения «Запад-2025». По словам министра, они носят оборонительный характер и предусматривает отработку сценариев отражения агрессии с использованием объединенной группировки Союзного государства и сил коалиции дружественных стран.

 

 

 

  

#армия #минск #Хренин #Белоусов
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