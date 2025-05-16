Танкисты точными выстрелами нарушили работу дроноводов врага в зоне СВО

Экипаж модернизированного танка Т-72Б3М поразил пункт управления беспилотниками ВСУ на расстоянии около десяти километров на Красноармейском направлении. Благодаря точной работе танкистов, украинские боевики были вынуждены покинуть позиции. Подробности с передовой - в материале нашего корреспондента Варвары Шрадер.

Суета начинается еще в Селидово, как только темнеет. Над городом - рои ударных дронов. ВСУшные беспилотники охотятся на цели, которые днем засекли разведывательные «птицы». Поэтому двигаться к огневой позиции танкистам лучше в первые часы после рассвета - «по серости», как говорят военнослужащие.

«Раннее утро - летающих меньше. Сейчас, когда расцвела зелень, прятаться проще. Но это палка о двух концах - растяжки и мины тоже скрыты», - рассказывает танкист.

Танк Т-72Б3М спрятан в лесополосе. Маскировке здесь уделяют особое внимание.

«Если не замаскируешь - нас найдут и накроют. Только темнеет - сразу "Баба-яга" прилетает. Они все под контролем держат, облеты постоянные», - говорит командир танка Алексей.

Беспилотники в небе - как мухи над линией фронта: FPV-дроны, БПЛА «Баба-яга», крылатые, разведывательные дроны. Поэтому пока танк ждет следующую задачу, его охраняют стрелки - отбивают попытки атак с воздуха.

Сам танк - современная версия Т-72. У модификации Б3М - тепловизионный прицел, усиленная броня, улучшенная подвижность. Машина уверенно бьет по целям.

«Если не пристреляно - сначала даем пристрелочный. Потом второй, третий - уже в цель. Попадаем точно», - поясняет наводчик Николай.

Танки на этом направлении работают с закрытых огневых позиций. Прямая наводка - редкость. Чтобы увеличить дальность, машину ставят на накатники - это позволяет «дотянуться» до целей еще на пару километров дальше.

«Мы сейчас стреляем с накатников. Это примерно на два-три километра увеличивает дистанцию. Пушка бьет точнее, снаряд летит быстрее. Второй-третий выстрел обычно накрывает», -подтверждает командир батальона Александр.

Работы у 80-го гвардейского танкового полка здесь хватает. Каждый снаряд - экономия времени, сил и жизней пехоты. На Красноармейском направлении танки - один из главных козырей в продвижении вперед.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.