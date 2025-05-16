Пленный из ВСУ рассказал, как прятался от украинских же беспилотников

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Троянов, попавший в плен, рассказал о низком уровне снабжения в своей части и случаях, когда украинские дроны ошибочно наносили удары по своим же позициям. Видеозапись с рассказом опубликовало Минобороны России.

По словам Троянова, он был мобилизован в 157-ю бригаду ВСУ. Военнослужащий утверждает, что бойцы получали ограниченное количество экипировки и были вынуждены приобретать часть обмундирования и защитных средств самостоятельно. В частности, не выдавались аптечки, тактические очки, перчатки и бронежилеты.

Троянов рассказал, что после прибытия на передовую подразделение попало под удар дронов. По его словам, военнослужащим ранее сообщили, что все дроны в районе позиций являются украинскими, однако уже при высадке с бронетехники по ним начали сбрасывать боеприпасы. В результате, как утверждает пленный, несколько человек погибли, остальные были вынуждены укрываться от атак.

Военнослужащий сообщил, что в течение двух недель он и его сослуживец прятались в укрытиях и погребах, регулярно подвергаясь ударам с воздуха. Он также отметил, что причиной инцидентов могли быть проблемы со связью и координацией в подразделениях ВСУ.

Ранее другой пленный рассказал, что представители ТЦК окружили его дом, чтобы отправить в ВСУ. Он скрывался от мобилизации на Украине, пока его не объявили в розыск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.