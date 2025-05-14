Ударные дроны «Молния-2» поразили укрепления ВСУ под Красноармейском

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» применяют беспилотные летательные аппараты самолетного типа «Молния-2» при ударах по укрепленным позициям ВСУ в районе Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточняется, «Молния-2» применяется для поражения зданий, бункеров и других капитальных сооружений. Конструкция беспилотника обеспечивает дальность полета свыше 50 километров и высокую скорость, что снижает вероятность обнаружения.

Операторы подбирают тип боеприпаса в зависимости от цели: для разрушения зданий - фугасные заряды, для поражения живой силы в бункерах - объемно-детонирующие. Управление осуществляется с мобильных пунктов с использованием FPV-пультов.

По данным Минобороны России, на счету этих беспилотников уже десятки пораженных целей, включая командные пункты и места сосредоточения личного состава противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.