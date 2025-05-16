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Белоусов: учения «Запад-2025» пройдут на полигонах России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность полигонов страны к предстоящим учениям.
2025-05-16 13:45:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что учения «Запад-2025» одновременно пройдут на полигонах России и Белоруссии. Он сделал это в ходе рабочей поездки в Белоруссию, во время встречи с Александром Лукашенко. Об этом сообщает МО РФ. 

Белоусов заметил, что учения - первое из направлений укрепления общего оборонного пространства двух стран. Учения помогут повысить слаживание войск и работу штабов России и Белоруссии, отметил он. 

«Второе направление - это обучение военнослужащих Белоруссии в высших учебных заведениях Российской Федерации», - отметил Андрей Белоусов.

Российский министр обороны уточнил, что сейчас такую подготовку проходят более 300 военнослужащих республики. Их обучают самым современным формам ведения боевых действий с учетом опыта спецоперации. В обучении видную роль играют и беспилотные системы. 

Третье направление, как отметил Белоусов, это военно-техническое сотрудничество Москвы и Минска. 

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России подтвердил готовность полигонов страны к совместным учениям «Запад-2025». Он подчеркнул, что республика не скрывает ни от кого готовность к этим учениям. Демонстрация открытости, добавил Лукашенко, связана с тем, что учения носят оборонительный характер. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #учения #Александр Лукашенко #Андрей Белоусов #Запад-2025
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