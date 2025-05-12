Более 9,5 тысячи человек посетили агитационный поезд Минобороны в Самаре

Агитационный поезд Министерства обороны России прибыл на вокзал Самары в рамках Всероссийской акции «Единство в памяти. Сила в правде!». В мероприятии приняли участие около 9,5 тысячи человек. На церемонии открытия присутствовали представители Минобороны, командование Центрального военного округа, региональные власти, ветераны, участники СВО, юнармейцы и студенты.

В рамках акции вручались медали «За помощь и милосердие» гражданским активистам и добровольцам, оказывающим помощь военнослужащим. Гости мероприятия увидели выступление ансамбля «Волжские казаки», полевую кухню, желающие посетили мобильный пункт отбора на контрактную службу и ознакомились с условиями.

Центральным элементом программы стал передвижной музейно-выставочный комплекс Минобороны - поезд с тематическими вагонами. Посетители осмотрели технику времен Великой Отечественной войны, а также трофейную технику, добытую в зоне спецоперации, - бронетранспортеры M113 и бронеавтомобили Cougar, MaxxPro, Roshel Senator.

Для школьников и студентов организовали дискуссионные площадки о воинской службе и гражданской ответственности, а также зону творчества, где участники писали письма поддержки и рисовали на тему защиты Родины.

В ходе акции состоялось вручение знамени самарскому региональному отделению «Юнармии» и торжественная церемония присвоения почетных наименований юнармейским отрядам в честь Героев РФ и СССР.

Агитационный поезд продолжит маршрут по 75 городам и населенным пунктам России, преодолев более 33 тысяч километров за 75 дней.