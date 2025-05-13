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«Буки» прикрыли войска от атак на Красноармейском направлении

Данные о целях мгновенно передаются на пусковую установку комплекса «Бук», который осуществляет пуск и точный перехват воздушных объектов.
2025-05-13 18:38:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» соединения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» обеспечили комплексное воздушное прикрытие передовых подразделений на Красноармейском направлении зоны проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В боевом дежурстве задействованы сразу несколько модификаций боевых машин, каждая из которых выполняет отдельную задачу в общей системе ПВО. «Бук» осуществляет радиолокационное наблюдение, первым обнаруживая и классифицируя высокоскоростные цели, включая самолеты, беспилотники, авиабомбы, а также крылатые ракеты типа Storm Shadow и ATACMS. После обнаружения информация оперативно передается расчетам.

Для защиты самих расчетов в состав комплекса включена машина сопровождения на базе МТ-ЛБ с группой противодействия беспилотным летательным аппаратам. Она обеспечивает прикрытие от дронов-камикадзе, которые использует противник при атаке российской техники.

С начала спецоперации расчеты комплекса уничтожили десятки воздушных целей, включая ударные БПЛА «Байрактар», ракеты систем HIMARS и современные крылатые ракеты. Круглосуточное дежурство создает многослойный щит над позициями российских войск и ключевыми объектами в новых регионах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ЗРК #Бук #МО РФ
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