«Буки» прикрыли войска от атак на Красноармейском направлении

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» соединения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» обеспечили комплексное воздушное прикрытие передовых подразделений на Красноармейском направлении зоны проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В боевом дежурстве задействованы сразу несколько модификаций боевых машин, каждая из которых выполняет отдельную задачу в общей системе ПВО. «Бук» осуществляет радиолокационное наблюдение, первым обнаруживая и классифицируя высокоскоростные цели, включая самолеты, беспилотники, авиабомбы, а также крылатые ракеты типа Storm Shadow и ATACMS. После обнаружения информация оперативно передается расчетам.

Для защиты самих расчетов в состав комплекса включена машина сопровождения на базе МТ-ЛБ с группой противодействия беспилотным летательным аппаратам. Она обеспечивает прикрытие от дронов-камикадзе, которые использует противник при атаке российской техники.

С начала спецоперации расчеты комплекса уничтожили десятки воздушных целей, включая ударные БПЛА «Байрактар», ракеты систем HIMARS и современные крылатые ракеты. Круглосуточное дежурство создает многослойный щит над позициями российских войск и ключевыми объектами в новых регионах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.