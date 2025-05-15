Цивилева и Беглов обсудили поддержку участников СВО

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в рамках рабочей поездки в Ленинградский военный округ встретилась с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Цивилева и Беглов обсудили социальные обязательства перед участниками и ветеранами специальной военной операции. Губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что город активно взаимодействует с фондом, а профильные структуры содействуют по различным направлениям.

«Особенно важна помощь семьям, потому что наши воины должны знать, что в тылу все в порядке», - отметил Беглов.

В числе реализуемых мер он назвал бесплатный проезд и питание для детей, социальные выплаты и организацию отдыха.

Цивилева в ответ поблагодарила городскую администрацию за поддержку и отметила, что в Петербурге для военнослужащих выделены места в лечебных учреждениях, оказывается помощь их семьям. По ее словам, в регионе активно развиваются программы адаптации и реабилитации.

Также она отметила работу городского филиала фонда - туда поступило 43 тысячи обращений, из которых 94% были решены положительно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.