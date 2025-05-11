МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Свыше 14 тысяч нарушений режима прекращения огня совершили ВСУ

С 11 мая прекратилось действие перемирия.
2025-05-11 12:08:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Свыше 14 тысяч нарушений режима прекращения огня совершили ВСУ в ходе действия перемирия. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего зафиксировано 14043 нарушения режима прекращения огня. ВСУ предприняли пять попыток прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что боевики также совершили 4011 артобстрелов и 9918 сбросов боеприпасов с беспилотников.

Напомним, режим перемирия действовал с 8 по 11 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил завершение режима прекращения огня, после чего российские военнослужащие продолжили проведение спецоперации.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #нарушение перемирия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 