Свыше 14 тысяч нарушений режима прекращения огня совершили ВСУ в ходе действия перемирия. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Всего зафиксировано 14043 нарушения режима прекращения огня. ВСУ предприняли пять попыток прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Уточняется, что боевики также совершили 4011 артобстрелов и 9918 сбросов боеприпасов с беспилотников.
Напомним, режим перемирия действовал с 8 по 11 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил завершение режима прекращения огня, после чего российские военнослужащие продолжили проведение спецоперации.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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