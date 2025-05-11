Свыше 14 тысяч нарушений режима прекращения огня совершили ВСУ в ходе действия перемирия. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего зафиксировано 14043 нарушения режима прекращения огня. ВСУ предприняли пять попыток прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что боевики также совершили 4011 артобстрелов и 9918 сбросов боеприпасов с беспилотников.

Напомним, режим перемирия действовал с 8 по 11 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил завершение режима прекращения огня, после чего российские военнослужащие продолжили проведение спецоперации.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.