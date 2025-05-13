Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Миролюбовка на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что ее удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Помимо этого, за сутки группировка нанесла огневое поражение формированиям 11 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Александрополь, Новоалександровка, Новооленовка, Ульяновка, Новая Полтавка, Петровское, Димитров и Новосергеевка на территории ДНР.

За это время враг в зоне ответственности группировки потерял более 470 боевиков. Также сообщается, что подразделения «Центра» уничтожили семь украинских боевых бронированных машин, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры освобождения населенного пункта Котляровка на территории Донецкой Народной Республики. Котляровкой также овладели подразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.