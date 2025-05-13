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Путин: контракт с МО РФ подписывают 50-60 тысяч человек в месяц

Владимир Путин отметил, что на Украине отлавливают как собак около 30 тысяч человек в месяц. При этом в России все проходит добровольно.
Андрей Аркадьев 2025-05-13 15:28:57
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин отметил, что сегодня от 50 тысяч до 60 тысяч человек в месяц подписывают контракт с МО РФ.

В ходе встречи с представителями «Деловой России» в Кремле он заявил, что в российскую армию граждане идут добровольно, тогда как на Украине продолжается принудительная мобилизация.

«Если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас  ребята идут сами», - сказал глава государства.

В ходе встречи, прошедшей в рамках XX съезда организации, Путин также поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие российской экономики. По его словам, бизнес сыграл ключевую роль в обеспечении устойчивости в условиях внешнего давления.

«В огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда экономика России демонстрирует устойчивость, развивается», - подчеркнул президент.

Во встрече приняли участие глава «Деловой России» Алексей Репик, основатель группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, глава сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров, основательница Wildberries Татьяна Ким и другие бизнесмены.

#армия #ВС РФ #Путин #МО РФ #контракт
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