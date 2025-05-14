Цивилева вручила ветеранам ключи от автомобилей с ручным управлением

Военнослужащим, получившим тяжелые ранения в ходе спецоперации, вручили ключи от автомобилей с ручным управлением. Эту программу инициировал фонд «Защитники Отечества».

Задача волонтеров - помочь нашим бойцам во время реабилитации. В церемонии вручения ключей приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева, она подчеркнула, что важно обеспечить ветеранам максимально быстрое возвращение к привычной жизни и дать возможность полноценно работать.

«Мне очень приятно что отечественный автопром развивается, учитывает эти потребности, потому что изначально, когда мы вышли с инициативой, у нас не было таковых автомобилей», - заявила Цивилева.

Помимо автомобилей со специальным управлением, ветеранам помогают в других вопросах. Например, адаптируют квартиры, чтобы в них было комфортнее перемещаться на коляске, а также выдают протезы, в том числе и для занятий спортом.

Ранее Анна Цивилева сообщила о разработке адаптивной одежды для ветеранов спецоперации. Она подчеркнула, что тяжелораненому необходимо иметь разные комплекты удобной адаптивной одежды, в том числе и подразумевающие активный образ жизни.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.