МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева вручила ветеранам ключи от автомобилей с ручным управлением

Программа, согласно которой тяжелораненые военнослужащие получают автомобиль как средство реабилитации, помогает им быстрее вернуться к полноценной жизни.
2025-05-14 17:27:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащим, получившим тяжелые ранения в ходе спецоперации, вручили ключи от автомобилей с ручным управлением. Эту программу инициировал фонд «Защитники Отечества».

Задача волонтеров - помочь нашим бойцам во время реабилитации. В церемонии вручения ключей приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева, она подчеркнула, что важно обеспечить ветеранам максимально быстрое возвращение к привычной жизни и дать возможность полноценно работать.

«Мне очень приятно что отечественный автопром развивается, учитывает эти потребности, потому что изначально, когда мы вышли с инициативой, у нас не было таковых автомобилей», - заявила Цивилева. 

Помимо автомобилей со специальным управлением, ветеранам помогают в других вопросах. Например, адаптируют квартиры, чтобы в них было комфортнее перемещаться на коляске, а также выдают протезы, в том числе и для занятий спортом.

Ранее Анна Цивилева сообщила о разработке адаптивной одежды для ветеранов спецоперации. Она подчеркнула, что тяжелораненому необходимо иметь разные комплекты удобной адаптивной одежды, в том числе и подразумевающие активный образ жизни.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Автомобили #ветераны #Тяжелораненые #Анна Цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 