Белоусов посетил мемориальный комплекс «Хатынь» в пригороде Минска

Министр обороны России посетил в пригороде Минска мемориал, посвященный трагедии Хатыни. Об этом сообщает МО РФ.

«В ходе посещения комплекса глава российского военного ведомства и члены делегации возложили цветы и венки к Вечному огню и монументу "Непокоренный человек"», - говорится в сообщении Минобороны России.

По окончании церемонии военный оркестр исполнил гимны обеих стран Союзного государства - России и Белоруссии.

Мемориальный комплекс «Хатынь» находится на месте уничтоженной нацистами и их пособниками одноименной деревни в Белоруссии. Всего немцы сожгли в одной только этой республике 10 тысяч деревень и сел за годы Великой Отечественной войны. Хатынь олицетворяет их все. Жертвами Хатынской трагедии стали 149 мирных жителей, включая 75 детей.

Напомним, Белоусов сегодня прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Он провел переговоры с главой республики Александром Лукашенко, а также с министром обороны Виктором Хрениным.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.