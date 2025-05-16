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Белоусов посетил мемориальный комплекс «Хатынь» в пригороде Минска

Андрей Белоусов и члены российской делегации возложили цветы и венки к Вечному огню и монументу «Непокоренный человек».
2025-05-16 18:25:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России посетил в пригороде Минска мемориал, посвященный трагедии Хатыни. Об этом сообщает МО РФ. 

«В ходе посещения комплекса глава российского военного ведомства и члены делегации возложили цветы и венки к Вечному огню и монументу "Непокоренный человек"», - говорится в сообщении Минобороны России. 

По окончании церемонии военный оркестр исполнил гимны обеих стран Союзного государства - России и Белоруссии. 

Мемориальный комплекс «Хатынь» находится на месте уничтоженной нацистами и их пособниками одноименной деревни в Белоруссии. Всего немцы сожгли в одной только этой республике 10 тысяч деревень и сел за годы Великой Отечественной войны. Хатынь олицетворяет их все. Жертвами Хатынской трагедии стали 149 мирных жителей, включая 75 детей. 

Напомним, Белоусов сегодня прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Он провел переговоры с главой республики Александром Лукашенко, а также с министром обороны Виктором Хрениным

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #белоруссия #Андрей Белоусов #Хатынь #виктор хренин
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