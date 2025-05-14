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Расчеты «Гиацинт-С» сорвали ротацию боевиков в районе Вольного Поля

Артиллерийский удар наносился на Южно-Донецком направлении спецоперации.
2025-05-14 16:00:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о срыве ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Это сделали расчеты самоходок «Гиацинт-С» из состава группировки войск «Восток».

Уточняется, что цели, поражавшиеся артиллеристами, находились в районе населенного пункта Вольное Поле.

Отмечено, что расчетам «Гиацинтов» удалось уничтожить позиции неприятеля, боевую технику ВСУ и боевиков, скрывавшихся в лесополосах. Помимо этого, артиллеристы уничтожили «коллег» и орудия противника в ходе контрбатарейной борьбы. 

Ранее сообщалось, что залпы РСЗО «Град» застали врасплох скопление пехоты ВСУ в Сумской области. По врагу били тульские десантники. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Гиацинт-С #Южно-Донецкое направление #группировка восток #Вольное Поле
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