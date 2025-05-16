Цивилева вручила лауреатам премию имени Жукова

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручила лауреатам Государственную премию имени Георгия Жукова 2025 года. Об этом сообщает МО РФ.

Отмечено, что церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной России в Москве.

«В текущем премиальном цикле комиссия по Государственной премии рассмотрела 14 работ. Всего в конкурсе приняли участие 66 соискателей», - отметила Цивилева.

Цивилева поздравила лауреатов от имени министра обороны РФ Андрея Белоусова. Также она поблагодарила их за вклад, внесенный в развитие российской военной науки и технологий. Анна Цивилева отметила, что этот вклад способствовал решению задач по укреплению обороноспособности и безопасности России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.