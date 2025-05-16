МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева вручила лауреатам премию имени Жукова

Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной России.
2025-05-16 15:22:36
© Фото: Минобороны России

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручила лауреатам Государственную премию имени Георгия Жукова 2025 года. Об этом сообщает МО РФ. 

Отмечено, что церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной России в Москве. 

«В текущем премиальном цикле комиссия по Государственной премии рассмотрела 14 работ. Всего в конкурсе приняли участие 66 соискателей», - отметила Цивилева. 

Цивилева поздравила лауреатов от имени министра обороны РФ Андрея Белоусова. Также она поблагодарила их за вклад, внесенный в развитие российской военной науки и технологий. Анна Цивилева отметила, что этот вклад способствовал решению задач по укреплению обороноспособности и безопасности России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #нцуо #Премия имени Жукова #Анна Цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 