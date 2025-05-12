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ВС РФ уничтожили в Сумской области HIMARS, стрелявший по Рыльску

На кадрах объективного контроля наблюдаются точное попадание и взрыв.
2025-05-12 11:07:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки РСЗО HIMARS, с которой ранее был нанесен удар по городу Рыльск в Курской области. Цель была обнаружена и ликвидирована в Сумской области Украины.

По данным оборонного ведомства, расчет разведывательного подразделения группировки войск «Север» зафиксировал работу РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Нагорновка. Пуски по российской территории были выявлены средствами воздушной разведки.

Сразу после обнаружения по установке нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Целеуказание осуществлялось с помощью беспилотника «Форпост». На опубликованных кадрах видны точное попадание ракеты и детонация.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении радиолокационной станции противника ieMHR RADA в зоне специальной военной операции. РЛС неприятеля находилась в районе Петрушевки Сумской области. Она была обнаружена в результате разведывательных мероприятий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #РСЗО HIMARS
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