Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки РСЗО HIMARS, с которой ранее был нанесен удар по городу Рыльск в Курской области. Цель была обнаружена и ликвидирована в Сумской области Украины.

По данным оборонного ведомства, расчет разведывательного подразделения группировки войск «Север» зафиксировал работу РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Нагорновка. Пуски по российской территории были выявлены средствами воздушной разведки.

Сразу после обнаружения по установке нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Целеуказание осуществлялось с помощью беспилотника «Форпост». На опубликованных кадрах видны точное попадание ракеты и детонация.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении радиолокационной станции противника ieMHR RADA в зоне специальной военной операции. РЛС неприятеля находилась в районе Петрушевки Сумской области. Она была обнаружена в результате разведывательных мероприятий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.