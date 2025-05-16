WP: парад к 79-летию Трампа и юбилею армии США может обойтись в $45 млн

Масштабный военный парад в Вашингтоне в июне обойдется примерно в 25-45 миллионов долларов, пишет The Washington Post. В нем примут участие десятки боевых самолетов, сотни армейских транспортных средств и тысячи солдат со всей страны. Они будут спать в правительственных зданиях в центре города.

Парад посвящен 250-летию армии США. Он состоится 14 июня. В этот день президенту Дональду Трампу исполнится 79 лет. В нем примут участие представители всех действующих армейских подразделений.

Около 3 тысяч военнослужащих будут размещены на неиспользуемых этажах здания администрации общих служб, а 2 тысячи - в здании департамента сельского хозяйства. Большинство участвующих военнослужащих прибудут за пару дней до парада и уедут 16 июня.

Транспортные средства будут прибывать в регион по железной дороге и доставляться в город на грузовиках. В целом ожидается, что в празднествах примут участие 150 транспортных средств, 50 самолетов и 6 600 солдат. Будет фейерверк и однодневный фестиваль на Национальной аллее с военными демонстрациями, музыкальными выступлениями и соревнованиями.

Совпадение парада с днем ​​рождения Трампа вызвало возмущение среди некоторых мирных жителей и ветеранов. Они отмечают, что проводимая им реформа федерального правительства включает сокращение министерства по делам ветеранов.

Последний раз парад войск в округе Колумбия состоялся в 1991 году. Тогда 800 тысяч человек съехались в столицу страны, чтобы почтить память участников войны в Персидском заливе и посмотреть демонстрацию военной техники.

Семь лет назад Трамп во время своего первого срока предложил провести парад по образцу того, что он видел во Франции. Тогда его идею встретили насмешками оппоненты и местные жители. Они указывали на высокие расходы и ущерб для дорожного покрытия. В тот раз парад не состоялся.

Ранее глава Белого дома сделал 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали для победы «несравнимо больше, чем любая другая страна».